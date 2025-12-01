В Костромской области создан центр для развития детско-юношеского футбола

1764602995

01 декабря 2025, 18:29

Спортивной школе имени Г. А. Ярцева в Костромской области присвоен статус регионального центра Российского футбольного союза ( РФС ). Решение позволит учреждению участвовать в отборе на всероссийские соревнования под эгидой РФС , сообщает пресс-служба администрации региона.

«Спортивной школе имени Г. А. Ярцева присвоен статус регионального центра РФС . Это позволит школе участвовать в отборе на соревнования под эгидой Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Сергей Ситников, новый статус регионального центра РФС дает школе возможность привлекать юных футболистов из других субъектов РФ . При этом глава региона подчеркнул, что приоритет должен сохраняться за талантливыми детьми из Костромской области.

«Практика привлечения игроков хороша для профессионального спорта. Для детского спорта приоритетом для нас всегда будут оставаться наши собственные дети, живущие на территории Костромской области, их максимальное вовлечение в занятия футболом», — прокомментировал Ситников.

Он добавил, что в спортшколе уже введены дополнительные ставки для организации работы в районах области. Комитету по спорту поручено определить квоты для привлекаемых игроков, установить целевые показатели по росту числа занимающихся футболом детей в регионе и довести эти задачи до руководства школы.