Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В Костромской области создан центр для развития детско-юношеского футбола

01 декабря 2025, 18:29

Спортивной школе имени Г. А. Ярцева в Костромской области присвоен статус регионального центра Российского футбольного союза (РФС). Решение позволит учреждению участвовать в отборе на всероссийские соревнования под эгидой РФС, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Спортивной школе имени Г. А. Ярцева присвоен статус регионального центра РФС. Это позволит школе участвовать в отборе на соревнования под эгидой Российского футбольного союза», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Сергей Ситников, новый статус регионального центра РФС дает школе возможность привлекать юных футболистов из других субъектов РФ. При этом глава региона подчеркнул, что приоритет должен сохраняться за талантливыми детьми из Костромской области.

«Практика привлечения игроков хороша для профессионального спорта. Для детского спорта приоритетом для нас всегда будут оставаться наши собственные дети, живущие на территории Костромской области, их максимальное вовлечение в занятия футболом», — прокомментировал Ситников.

Он добавил, что в спортшколе уже введены дополнительные ставки для организации работы в районах области. Комитету по спорту поручено определить квоты для привлекаемых игроков, установить целевые показатели по росту числа занимающихся футболом детей в регионе и довести эти задачи до руководства школы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
В РФС рассказали об общении с представителями Федерации футбола КНДР
01 декабря
В РФС не верят, что допуск в водном поло повлияет на ситуацию в футболе
26 ноября
В офисе РФС почтили память Никиты Симоняна
24 ноября
В РФС опровергли информацию об организации альтернативного чемпионата мира
18 ноября
В РФС назвали правильным уход Карпина из «Динамо»
17 ноября
В РФС рассказали о планах на 2026 год
09 ноября
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
02 декабря в 07:45
"...спортивной школе имени Г. А. Ярцева в Костромской области присвоен статус регионального центра РФС..."

Никто ничего там не создавал. Просто нарисована очередная "потёмкинская деревушка" в скрепах. Под эту картинку и высокий заголовок выделены килотонны денег и успешно попилены между организаторами.
112910415
112910415
02 декабря в 06:19
посмотрим, что получится
есть подозрение, что как всегда
CCCP1922
CCCP1922 ответ A.S.A (раскрыть)
01 декабря в 21:08
И Вам успехов в покорении новых вершин!!!
particular
particular ответ Alex_67 (раскрыть)
01 декабря в 20:46, ред.
Раздутый мыльный красивый пузырь с высокими целями и непомерными задачами... Собственно, как и многое...
particular
particular
01 декабря в 20:44
Для Костромы и пацанов - кайф... А для профессионального футбола - туфта...
Наши клубы наклепали академии и школы, накидали понтов, но в команды мастеров упорно покупают иностранцев... Так что, - одно дело "вовлечение", другое дело пустопорожнее "освоение" под баговидным предлогом...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
01 декабря в 20:11
Дорогой Виктор Семёнович, благодарю за поздравления и пожелания!
shur
shur ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
01 декабря в 20:11
...Жора был своеобразным игроком !!! Тут пускай спартачи высказываются!
A.S.A
A.S.A ответ Alex_67 (раскрыть)
01 декабря в 20:09
Присоединяюсь к поздравлениям! Удачи в новом месяце!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
01 декабря в 20:08
Примерно так)))
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 19:59
Что этот центр из себя представляет?
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
01 декабря в 19:46
Дань памяти костромичу Ярцеву, да и футбол Костромы сегодня обращает на себя внимание...
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 19:25
То есть, как понятно из заметки не новую школу построили , просто поменяли (повысили) статус , скорее всего под это дело выделены какие то средства и работа чиновников от спорта "закипела" с повышенным энтузиазмом...)
7hvgndnvpwvb
7hvgndnvpwvb
01 декабря в 19:03
Странно что он только сейчас создаётся, такие в каждом регионе должны быть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 