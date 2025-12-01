Болельщики французской «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает портал Foot Mercato.
После прибытия клубного автобуса с футболистами, болельщики начали скандировать лозунги, призывающие уйти в отставку главного тренера команды Франка Эза. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.
«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.
А какой смысл на них "нападать", если они и так изначально были футбольной пустотой? Правильнее было бы с пристрастием поговорить с руководством клуба, зачем они подбирают кривых, косых и хромых нападающих.
болельщики любят здоровые сенсации !
