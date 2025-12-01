Top.Mail.Ru
Болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе

01 декабря 2025, 19:48

Болельщики французской «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

После прибытия клубного автобуса с футболистами, болельщики начали скандировать лозунги, призывающие уйти в отставку главного тренера команды Франка Эза. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.

Ницца
Источник: itar-tass.com
galem72
galem72
02 декабря в 08:03
"...несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога..."

А какой смысл на них "нападать", если они и так изначально были футбольной пустотой? Правильнее было бы с пристрастием поговорить с руководством клуба, зачем они подбирают кривых, косых и хромых нападающих.
112910415
112910415
02 декабря в 06:15
болельщики не любят нездоровых сенсаций !
болельщики любят здоровые сенсации !
CCCP1922
CCCP1922
01 декабря в 22:00
Если били, то это уже срок....
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 21:58
Всем нравится, когда их команды выигрывают. У нас тоже пьяные болельщики проходили, в один из клубов, поговорить с игроками...
ABir
ABir
01 декабря в 21:37
Интересные методы для улучшения качества игры. Надо внимательнее проследить за следующими результатами Ниццы.
Гость
