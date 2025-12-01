Top.Mail.Ru
 
 
 
«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.12.2025)

вчера, 23:06
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать победителем «Атлетико» можно по коэффициенту 3.9, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.2.

  1 X 2
Марафон 1.80 4.20 4.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.83.

Форма команд

«Барселона» воспользовалась осечкой «Реала» и вернула лидерство в Ла Лиге, но опережает «сливочных» всего на один балл. Команда принимает в этом туре «Атлетико» и учитывая проблемы подопечных Флика в последних матчах, этот поединок простым не будет. Если каталонцы потеряют очки, то вполне возможно, совсем скоро отдадут и текущее первое место. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Алавесом» (3:1) и крупным поражением от «Челси» в Лиге чемпионов (0:3).

«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах и имеет длинную серию побед во всех турнирах. «Матрасники» набрали в чемпионате 31 балл и всего на три пункта отстают от «Барселоны». Если команда Диего Симеоне сможет победить на выезде «Барселону», то сравняется с ней по очкам, что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Атлетико» выиграл у «Реал Овьедо» (2:0) в чемпионате и у «Интера» в Лиге чемпионов (2:1).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла шесть из десяти последних поединков
  • «Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних при девяти победах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» играет на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, что выгодно «Атлетико», который умеет обороняться. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 4.90 1.12 2.73 1.39 2.22 1.61
 
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:02
Команды в отличной форме, предположу упорную борьбу с равными возможностями - ничья - Х.
