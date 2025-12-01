«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.12.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать победителем «Атлетико» можно по коэффициенту 3.9, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.2.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.83.
Форма команд
«Барселона» воспользовалась осечкой «Реала» и вернула лидерство в Ла Лиге, но опережает «сливочных» всего на один балл. Команда принимает в этом туре «Атлетико» и учитывая проблемы подопечных Флика в последних матчах, этот поединок простым не будет. Если каталонцы потеряют очки, то вполне возможно, совсем скоро отдадут и текущее первое место. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Алавесом» (3:1) и крупным поражением от «Челси» в Лиге чемпионов (0:3).
«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах и имеет длинную серию побед во всех турнирах. «Матрасники» набрали в чемпионате 31 балл и всего на три пункта отстают от «Барселоны». Если команда Диего Симеоне сможет победить на выезде «Барселону», то сравняется с ней по очкам, что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Атлетико» выиграл у «Реал Овьедо» (2:0) в чемпионате и у «Интера» в Лиге чемпионов (2:1).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла шесть из десяти последних поединков
- «Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних при девяти победах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Барселона» играет на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, что выгодно «Атлетико», который умеет обороняться. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.