«Барселона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (2.12.2025)

вчера, 23:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать победителем «Атлетико» можно по коэффициенту 3.9, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.83.

Форма команд

«Барселона» воспользовалась осечкой «Реала» и вернула лидерство в Ла Лиге, но опережает «сливочных» всего на один балл. Команда принимает в этом туре «Атлетико» и учитывая проблемы подопечных Флика в последних матчах, этот поединок простым не будет. Если каталонцы потеряют очки, то вполне возможно, совсем скоро отдадут и текущее первое место. Два последних матча «Барселоны» завершились победой над «Алавесом» (3:1) и крупным поражением от «Челси» в Лиге чемпионов (0:3).

«Атлетико» показывает отличные результаты в последних матчах и имеет длинную серию побед во всех турнирах. «Матрасники» набрали в чемпионате 31 балл и всего на три пункта отстают от «Барселоны». Если команда Диего Симеоне сможет победить на выезде «Барселону», то сравняется с ней по очкам, что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Атлетико» выиграл у «Реал Овьедо» (2:0) в чемпионате и у «Интера» в Лиге чемпионов (2:1).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних поединков

«Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних при девяти победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» играет на своем поле и будет стараться больше контролировать мяч, что выгодно «Атлетико», который умеет обороняться. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.