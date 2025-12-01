Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе

1764590478

01 декабря 2025, 15:01

Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства смерти футболиста во время матча. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

«Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.