Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Алаев отреагировал на обещание Свищева вернуть пиво на стадионы

01 декабря 2025, 15:23

Президент Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рад возможному возвращению пива на российские стадионы. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в Госдуме РФ состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива на стадионы. Депутат Дмитрий Свищев пообещал, что пиво будет на стадионах.

«Я рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне, — сказал Алаев. — Вместе с тем считаю важным подчеркнуть: нам необходимо дождаться официального принятия соответствующего законопроекта — это ключевой этап, который обеспечит легитимность и четкость всех дальнейших действий. Мы убеждены, что при грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.

112910415
112910415
02 декабря в 07:13
главное, что довольны чиновники !
Vilar
Vilar
01 декабря в 23:15
Коллеги, как говорят депутаты, вопрос надо обсудить. Вся драчка в том, КТО будет поставлять, КТО будет заключать договора, с Торговыми домами производителей (заводы пиво сами не продают), только ч/з посредников, у каждого свой ТД. КТО будет заниматься логистикой и т.д.
Ну, и закуска к пиву: по данным на 2025 год, оценочная себестоимость производства пива у крупных брендов составляет примерно 5 (пять!!!) рублей за литр (за счёт масштаба и поточного производства). А теперь спрос увеличится в разы, а стоимость в розницу в сотни раз. При этом себестоимость не главный драйвер цены, ценообразование диктуется стратегией бренда, налогами и РОЗНИЧНОЙ НАЦЕНКОЙ. По стоимости на стадионе пиво заменит ВОДКУ.
Вот, проявляются дольщики строительства пивных замков за МКАДом.
Romeo 777
Romeo 777
01 декабря в 21:11
А без алкашни на стадионах никак?🤦🏽‍♂️
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
01 декабря в 21:02
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
01 декабря в 20:43
Завидуй молча.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
01 декабря в 20:09
А мне вот любопытно, высокое начальство, в командировках, тоже водочку втихаря попивает, или только пиво...)))
particular
particular
01 декабря в 19:48, ред.
Стадион - не бар, а пиво - не газировка... У нас и без разрешённых градусов на матчах хватает оголтелых дарований... За пивными деньгами потеряют приличную публику, которая ещё не готова сидеть на трибунах с пьяной горланящей и непредсказуемой толпой... Найдут массу позитива там, где ещё несколько лет назад нарыли кучу негатива, когда вводили запрет... Жаль...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 декабря в 18:33, ред.
Анатолий.
Если вы живёте в России, то должны понимать, что законы у нас работают избирательно. Менты ( простите за сленг) в два присеста заластают деда с баночкой Бада , но не тронут блатную морду и его Машку, 20вающих Миллер... В этой связи, нетрудно понять, что пиво пили, пьют и будут пить на стадионе, как и водку на работе, и дело тут упирается только в спрос , либо его отсутствие.

По поводу цинизма Алаева. Цинизм его не в том, что он двигает пиво на трибуны, а в том, что более злободневные проблемы обходит стороной, прикрываясь вот такой бурной деятельностью. Это, кстати, и Свищева касается.
shlomo
shlomo
01 декабря в 18:12
Пиво отменили ПО ЗАКОНУ.
Пиво вернут ПО ЗАКОНУ.
Законы нужно уважать. Сегодня один, завтра другой....

Распитие алкоголя в общественных местах запрещено законом. Статья 20.20 КоАП РФ. И как будут обходить.... или стадионы уже не общественное место ....
shlomo2
shlomo2
01 декабря в 18:06
Ввести свинопаспорт ради "безопасности мамочек, детей и пенсионеров на трибунах", чтобы потом разрешить алконавтам заливать глаза рядом с этими же мамочками, детьми и пенсами...
Не ту страну назвали Гондурасом.....
Bad Listener
Bad Listener
01 декабря в 17:54
Вообще правильно, многие на футбол же детей приводят, так пусть дети сразу видят что у них есть выбор, не обязательно в спортивную секцию ходить
sv_1969
sv_1969
01 декабря в 17:51
вот что надо)
«Культура пития» — это совокупность социальных норм, традиций и обычаев, которые определяют, как, когда и в каком контексте люди употребляют напитки, в частности алкоголь. Это понятие может включать правила, нормы и образование, связанные с употреблением алкоголя.
jRest
jRest
01 декабря в 17:38
А курить на стадионах сейчас можно, кто знает?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
01 декабря в 17:36
Дорогой Саркис, Приветствую Вас!!!!!!!
Позвольте и мне присоединиться к Поздравлениям, и само лично поздравить Вас с победой в КП!!!!!!! От всей души, от всего сердца примите самые торжественные Поздравления от ветерана!!!!!!! Желаю дальнейших Успехов во всех Ваших начинаниях, и конечно в КП тоже!!!!!!! УДАЧИ!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
01 декабря в 17:22, ред.
...а также провести разъяснительнве беседы по поводу чрезмерного употребления пенного, а также
открытия дежурных вытрезвителей при стадионах! Про бдение полиции лишь раз умолчу!
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 17:15, ред.
Вижу, как радуются эти люди, живущие сегодняшним днём. Они добились своего, похоже на то. Неужели чиновники так любят пить пиво на стадионах? Не думаю.. Почему же они решили, что пиво надо вернуть? Просто тот, кто решает вопрос со стороны производителя напитков, был очень убедительным. Видимо, он сделал предложение, от которого нельзя отказаться?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 17:13
ранее говорили, что Талалаев ведет свою команду вперед как локомотив.
отныне Балтика ведет РПЛ вперед.
будет эпично как Баринов разбирается с болельщиками.
fxpq2v9dcgks
fxpq2v9dcgks
01 декабря в 17:01
Даже Алаев рад такой новости,не говоря уже про болельщиков
112910415
112910415
01 декабря в 16:54
давно ясно было,чем дело кончится !
Bad Listener
Bad Listener
01 декабря в 16:37, ред.
Мда, вся прелесть наших чиновников в одной новости. Так кому то на самом деле лучше будет и атмосфера комфортнее? Как будто им мало того что они гребут под себя и без пива на стадионах. Отвратительные люди. Хоть бы почитали что народ об этом думает.

З.Ы. Фотка хорошая от редакции. Сразу видно как выглядит рожа озабоченного комфортом простого обывателя человека. Ни с чем не перепутаешь. Щёки только худые, но это как раз дело то наживное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 декабря в 16:09, ред.
Этот господин считает, что "продажа пива на стадионе сделает атмосферу праздничной и повысит комфортность обстановки на стадионе" у меня нет цензурных слов для оценки цинизма г. Алаева. Могу лишь привести пример. После открытия весной в соседнем доме пивного бара детей на детской площадке во дворе больше нет . Там вонища и выясняющие кто кого больше уважают люди, причем обеих полов. Категорически против пива на стадионах . Хочешь пива пей дома. Там и туалет есть.
AleS
AleS ответ shlomo (раскрыть)
01 декабря в 15:58, ред.
Наоборот, хорошо сделали, когда отменили пиво на стадионах. Теперь все вернули обратно - несознательные личности будут продолжать травиться бадяжным пивом и безобразно себя вести.
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 15:53, ред.
Судя по благодушному настроению спортивных руководителей - осталось дело за малым , в частности уладить небольшие детали - кто и какие марки пива будет поставлять на спортивные объекты...)))
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
01 декабря в 15:49
Дай Бог не последняя как у нас говорят!
shlomo
shlomo
01 декабря в 15:49, ред.
Прав был все-таки Лаврентий Палыч. "Хочешь сделать человека счастливым - сначала сделай ему плохо, а потом верни все, как было".....

Осталось разобраться чем руководствовались когда отменяли и поменялось ли с тех пор что-нибудь... Ха .... наверное раньше было не безопасно, сейчас благодаря фан-айди безопасно, беспорядков не будет, пиво смогут пить взрослые и дети, опьянение начнётся только после того как люди покинут территорию стадиона....

Пи.Си. кгда вернется курение на стадионе, тогда буду покупать абонемент.... чем курение опаснее "паленого" пива....
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
01 декабря в 15:48
Спасибо, Володя! Первая победа в КП)
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
01 декабря в 15:44
Добра Саркис! С Победой тебя!
Гость
