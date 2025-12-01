Алаев отреагировал на обещание Свищева вернуть пиво на стадионы

1764591808

01 декабря 2025, 15:23

Президент Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) рад возможному возвращению пива на российские стадионы. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в Госдуме РФ состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива на стадионы. Депутат пообещал, что пиво будет на стадионах.

«Я рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне, — сказал Алаев. — Вместе с тем считаю важным подчеркнуть: нам необходимо дождаться официального принятия соответствующего законопроекта — это ключевой этап, который обеспечит легитимность и четкость всех дальнейших действий. Мы убеждены, что при грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.