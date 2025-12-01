«Борнмут» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2025)

1764616941

вчера, 22:22

Ставки букмекеров

«Борнмут» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Борнмут» неудачно проводит последний отрезок сезона, где большинство матчей проиграл. Команда опустилась на 11 место с 19 баллами в активе и всего на один пункт опережает нынешнего соперника. Если хозяева проиграют этот матч, то с большой вероятностью потеряют еще сразу несколько позиций в таблице. Два последних поединка «Борнмута» завершились поражением от «Сандерленда» (2:3) и ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).

У «Эвертона» дела идут крайне нестабильно и результат каждого следующего поединка может стать сюрпризом. Тем не менее, «ириски» набрали 18 баллов в этом сезоне и занимают 14 место, имея небольшой запас прочности перед зоной вылета. Гости попробуют воспользоваться проблемами «Борнмута» и зацепиться за очки на выезде. Два последних матча «Эвертона» завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (1:4) и победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл лишь два матча из десяти последних на своем поле

«Эвертон» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут» выиграл пять поединков подряд у «Эвертона» в АПЛ

Прогноз

«Борнмут» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.