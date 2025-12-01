Top.Mail.Ru
«Арсенал» согласовал трансфер 16-летних эквадорских братьев-близнецов

01 декабря 2025, 22:43

Лондонский «Арсенал» согласовал сделку по подписанию 16-летних эквадорских близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро из «Индепендьенте дель Валье».

Игроки смогут присоединиться к английской команде в 2027 году, когда им исполнится 18 лет.

«Индепендьенте дель Валье» считается одной из ведущих футбольных школ Эквадора. В частности, воспитанником этого клуба является защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье.

112910415
112910415
02 декабря в 08:26
о будущем думают, однако
A.S.A
A.S.A
02 декабря в 07:14
Если чесно, я скептически отношусь к молодым южноамериканцам. Да, интересных игроков показывающих зрелищный футбол там много, но и многие из них, после переезда в Европу, теряют свою "магию"....
Что касается братьев Кинтеро, то Эдвин проявляет себя отличной скоростью и смелостью, часто идет в обводку....может из него и получится что-то, а вотХольгера походу идет довеском.... оценивать трансфер еще слишком рано, пожелаю братьям удачи!
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 06:20
Надеюсь, их возраст сомнений не вызывает? Технические возможности позволяют определить точно.
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 05:27
В перерыве матча их, если что, можно менять
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 01:55
А в 2027 г если понадобится "Пушкари" как достанут из "рукава пару джокеров" и как "пойдут всех бомбить"...)))
Alex_67
Alex_67 ответ shlomo2 (раскрыть)
02 декабря в 00:15
С самого раннего детства, видимо, наблюдали?
shlomo2
shlomo2
01 декабря в 22:55
Хорошо работают скауты..... посмотрим на сколько правильно сделали....
