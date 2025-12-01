«Арсенал» согласовал трансфер 16-летних эквадорских братьев-близнецов

1764618190

01 декабря 2025, 22:43

Лондонский «Арсенал» согласовал сделку по подписанию 16-летних эквадорских близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро из «Индепендьенте дель Валье».

Игроки смогут присоединиться к английской команде в 2027 году, когда им исполнится 18 лет.

«Индепендьенте дель Валье» считается одной из ведущих футбольных школ Эквадора. В частности, воспитанником этого клуба является защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье.