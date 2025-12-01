«Арсенал» согласовал трансфер 16-летних эквадорских братьев-близнецов

Лондонский «Арсенал» согласовал сделку по подписанию 16-летних эквадорских близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро из «Индепендьенте дель Валье».
Игроки смогут присоединиться к английской команде в 2027 году, когда им исполнится 18 лет.
«Индепендьенте дель Валье» считается одной из ведущих футбольных школ Эквадора. В частности, воспитанником этого клуба является защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье.
Что касается братьев Кинтеро, то Эдвин проявляет себя отличной скоростью и смелостью, часто идет в обводку....может из него и получится что-то, а вотХольгера походу идет довеском.... оценивать трансфер еще слишком рано, пожелаю братьям удачи!
