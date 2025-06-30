«ХИК» — «Яро». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

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30 июня 2025, 10:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ХИКу». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.22. На успех «Яро» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 13. Ничья будет стоить 6.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

« ХИК » располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на пятом месте в высшей лиге. За прошедшие 13 встреч команда сумела заработать 23 очков. Лидер сезона опережает клуб на три очка. Два последних матча «ХИКа» завершились победой над «Клуби-04» (4:0), и поражением от «КуПСа» (0:3)

«Яро» занимает 10 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 11 очков, что на 12 меньше, чем у своего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё шесть очков. Две последние игры «Яро» завершились победой над «ЕИФ» (4:2), и поражением от «КТП» (2:3).

Информация для ставок

« ХИК » проиграл всего раз за пять последних игр

» проиграл всего раз за пять последних игр «Яро» проиграл два раза за пять прошедших встреч

Пять последних встреч «Яро» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Советуем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.