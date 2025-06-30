«ХИК» — «Яро». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ХИКу». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.22. На успех «Яро» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 13. Ничья будет стоить 6.5.
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2 : 3
завершен
02 июля 2025, 18:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«ХИК» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на пятом месте в высшей лиге. За прошедшие 13 встреч команда сумела заработать 23 очков. Лидер сезона опережает клуб на три очка. Два последних матча «ХИКа» завершились победой над «Клуби-04» (4:0), и поражением от «КуПСа» (0:3)
«Яро» занимает 10 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 11 очков, что на 12 меньше, чем у своего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё шесть очков. Две последние игры «Яро» завершились победой над «ЕИФ» (4:2), и поражением от «КТП» (2:3).
Информация для ставок
- «ХИК» проиграл всего раз за пять последних игр
- «Яро» проиграл два раза за пять прошедших встреч
- Пять последних встреч «Яро» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Советуем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.