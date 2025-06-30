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«ХИК» — «Яро». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

30 июня 2025, 10:53
ХИК

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ХИКу». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.22. На успех «Яро» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 13. Ничья будет стоить 6.5.

Финляндия. Высшая лига 2025
ХИК
Яро
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
2 : 3
завершен
02 июля 2025, 18:00
среда
НичьяПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.26 6.15 10.75

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«ХИК» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на пятом месте в высшей лиге. За прошедшие 13 встреч команда сумела заработать 23 очков. Лидер сезона опережает клуб на три очка. Два последних матча «ХИКа» завершились победой над «Клуби-04» (4:0), и поражением от «КуПСа» (0:3)

«Яро» занимает 10 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 11 очков, что на 12 меньше, чем у своего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё шесть очков. Две последние игры «Яро» завершились победой над «ЕИФ» (4:2), и поражением от «КТП» (2:3).

Информация для ставок

  • «ХИК» проиграл всего раз за пять последних игр
  • «Яро» проиграл два раза за пять прошедших встреч
  • Пять последних встреч «Яро» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Советуем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.

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