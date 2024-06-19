Хорватия – Албания. Прогноз на матч чемпионата Европы (19.06.2024)

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вчера, 13:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа сборной Албании оценивается по 8.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Хорватия очень плохо сыграла первый тур Евро 2024 и теперь у команды нет выхода, кроме как побеждать Албанию и выходить на матч с Италией с реальными шансами занять топ-2 в своей группе. Тем не менее, соперника нельзя недооценивать, иначе он может вовсе практически завершить путь хорватов на этом турнире. В первой игре Хорватия крупно уступила команде Испании (0:3), а в товарищеском матче обыграла Португалию (2:1).

Сборная Албании достойно провела первый поединок, но футболистам немного не хватило опыта и везения, чтобы отобрать очки у Италии (1:2). Теперь команде, как и Хорватии важно набрать очки во втором туре, ведь шанс выйти с третьего места в плей-офф будет у четырех из шести групп. Коллектив будет играть скованно, но вряд ли позволит себе много забить. В еще одной недавней товарищеской встрече Албания обыграла Азербайджан (3:1).

Информация для ставок

Хорватия выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Албании завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из семи последних матчей Хорватии завершились исходом «обе забьют — нет

Прогноз

Сборные играют между собой первую встречу в истории и обе будут дорожить мячом. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.