«Интер» — «Флуминенсе». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (30.06.2025)

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29 июня 2025, 23:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение итальянцам. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа «Флуминенсе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.13.

Форма команд

«Интер» вышел в 1/8 с первого места в группе Е, с набранными семью очками, опередив второе место на два балла. Разница мячей положительная, на пять забитых приходится всего два пропущенных. Два последних матча «Интера» завершились победами над «Уравой» (2:1), и «Ривер Плейт» (2:0)

«Флуминенсе» вышел в плей-офф со второго места в группе F, с набранными пятью очками, отставая от первого места на два балла. Разница мячей положительная, на четыре забитых приходится два пропущенных. Два последних матча «Флуминенсе» завершились победой над «Ульсан Хьюндай» (4:2), и ничьёй с «Мамелоди Саундс» (0:0)

Информация для ставок

«Интер» проиграл всего одну за прошедшие пять

«Флуминенсе» не проигрывает на протяжении девяти матчей

Четыре из пяти последних встреч «Флуминенсе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Мостбет.