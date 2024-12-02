«Ипсвич» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Кристал Пэлас» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.
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0 : 1
завершен
03 декабря 2024, 22:30
вторник
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Ипсвич» неудачно выступает в этом сезоне и набрал всего девять очков, как и его нынешний соперник, который впереди идет только за счет лучших дополнительных показателей. Коллектив располагается на 19 месте и попытается с прямым конкурентом побороться за очень важные очки. Два последних поединка «Ипсвича» завершились поражением на выезде с «Ноттингем Форест» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Кристал Пэлас» не показывает стабильных результатов и каждый следующий матч клуба предсказать очень сложно. Команда идет на 17 месте и находится практически с в зоне вылета с девяти баллами. В поединке с «Ипсвичем» от гостей ждут хорошей игры и по возможности победы, которая поможет немного улучшить свое положение. В прошлом туре «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а ранее поделил очки с «Асире Виллой» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ипсвича» завершились исходом «обе забьют»
- «Кристал Пэлас» выиграл четыре выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ипсвич» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Кристал Пэлас»
Прогноз
Предполагаем, что оба коллектива не будут сильно рисковать, что выльется в малорезультативную игру. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.