Ирландия – Венгрия. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

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вчера, 19:04

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Венгрии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. На успешный результат для хозяев можно поставить по 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.

Форма команд

Сборная Ирландии не прошла на ЧЕ 2024 и показала довольно слабый уровень игры, поэтому тренерскому штабу нужно проводить большую работу над устранением недостатков. Команда на своем поле принимает быстро прогрессирующую Венгрию, которая с каждым годом набирает обороты и является серьезной силой в международном футболе. Два последних матча Ирландии завершились поражением от Швейцарии (0:1) и ничьей с Бельгией (0:0).

Венгрия стала победителем группы в квалификации и на ЧЕ 2024 будет рассматриваться как серьезный оппонент, который рассчитывает пройти как можно дальше. Поединок с Ирландией необходим гостям, чтобы стать более сыграннее и возможно добиться хорошего результата, чтобы уверенно начать турнир. Два последних матча сборной Венгрии завершились товарищескими победами над Косово (2:0) и Турцией (1:0).

Информация для ставок

Сборная Венгрии уступила лишь один матч из десяти последних на выезде

Ирландия проиграла шесть встреч из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими со счетом (0:0)

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, ждать большого количества голов и моментов явно н стоит. Предлагаем поверить в низовой футбол и сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.