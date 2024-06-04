Ирландия – Венгрия. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Венгрии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. На успешный результат для хозяев можно поставить по 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.
|
2 : 1
завершен
вчера, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.
Форма команд
Сборная Ирландии не прошла на ЧЕ 2024 и показала довольно слабый уровень игры, поэтому тренерскому штабу нужно проводить большую работу над устранением недостатков. Команда на своем поле принимает быстро прогрессирующую Венгрию, которая с каждым годом набирает обороты и является серьезной силой в международном футболе. Два последних матча Ирландии завершились поражением от Швейцарии (0:1) и ничьей с Бельгией (0:0).
Венгрия стала победителем группы в квалификации и на ЧЕ 2024 будет рассматриваться как серьезный оппонент, который рассчитывает пройти как можно дальше. Поединок с Ирландией необходим гостям, чтобы стать более сыграннее и возможно добиться хорошего результата, чтобы уверенно начать турнир. Два последних матча сборной Венгрии завершились товарищескими победами над Косово (2:0) и Турцией (1:0).
Информация для ставок
- Сборная Венгрии уступила лишь один матч из десяти последних на выезде
- Ирландия проиграла шесть встреч из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничьими со счетом (0:0)
Прогноз
Исходя из статистики личных встреч, ждать большого количества голов и моментов явно н стоит. Предлагаем поверить в низовой футбол и сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.