«Монреаль» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

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29 июня 2024, 20:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Монреаля» составляет 2.5. Поставить на «Филадельфия Юнион» можно за 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Монреаль» выглядит не лучшим образом на старте сезона и не показывает стабильных результатов. Коллектив занимает 14 место с 19 баллами и от зоны плей-офф отстает на два пункта. В домашней игре с «Филадельфией Юнион» хозяевам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы добиться победы и улучшить свое положение. В случае победы команда обойдет своего конкурента на два балла. В прошлом туре МЛС «Монреаль» на выезде крупно проиграл «Колорадо Рэпидс» (1:4).

Положение «Филадельфии Юнион» практически идентичное своему нынешнему сопернику с разницей в одно очко в турнирной таблице. Команда занимает 11 место в таблице и очень хочет ворваться в зону плей-офф, от которой отстает на один балл. В случае выездной победы коллектив имеет реальные шансы подняться минимум на одну-две ступеньки выше. Два последних матча «Филадельфии Юнион» закончились поражениями от «Шарлотт» (0:2) и «Цинцинати» (3:4).

Информация для ставок

Четыре последних матча из шести «Монреаля» завершились ничьими

«Филадельфия Юнион» проиграла уже три поединка подряд в МЛС

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям стоит ожидать большое количество мячей, несмотря на статистику. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.