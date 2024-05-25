«Монреаль» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (26.05.2024)

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вчера, 18:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Нэшвилла» составляет 2.55. Поставить на «Монреаль» можно за 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Монреаль» идет лишь на 13 месте в своей конференции и проиграл большинство последних матчей в чемпионате. Команда набрала 12 баллов и отстает от нынешнего соперника всего на три пункта, поэтому при желании может побороться и в случае победы догнать прямого конкурента. В прошлом туре МЛС «Монреаль» на выезде разгромно проиграл «Торонто» (1:5), а на своем стадионе уступил «Коламбус Крю» (1:3).

«Нэшвилл» показывает средние результаты и недалеко ушел от «Монреаля», ведь находится на 11 месте в турнирной таблице восточной конференции. Команда хочет попасть в плей-офф и поэтому обязана улучшить результаты, а именно выиграть предстоящий поединок, что даст шансы войти в топ-9 при определенных параллельных результатах. Два последних матча «Нэшвилла» завершились домашней ничьей с «Атлантой» (1:1) и победой над «Торонто» (2:0).

Информация для ставок

«Нэшвилл» выиграл только три матча из десяти последних

«Монреаль» проиграл три последних матча подряд на своем стадионе

«Монреаль» проиграл четыре последних матча «Нэшвиллу»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.