«Монреаль» — «ДС Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «ДС Юнайтед» составляет 2.55. Поставить на «Монреаль» можно за 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Монреаль» выглядит не лучшим образом на старте сезона и не показывает стабильных результатов. Коллектив занимает 13 место с 13 баллами и от зоны плей-офф отстает на три пункта. В домашней игре с «ДС Юнайтед» хозяевам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы добиться победы и улучшить свое положение. В случае победы команда сократит отставание от нынешнего соперника всего на два пункта. Два последних матча «Монреаля» завершились ничьей с «Нэшвиллом» (0:0) и разгромом от «Торонто» (1:5).

«ДС Юнайтед» находится на последней ступеньке плей-офф и как минимум рассчитывает на ней остаться после текущего тура. В активе клуба 18 баллов и выездной матч с не самым стабильным «Монреалем» рассматривается как возможность улучшить свое положение. Тем не менее, нельзя недооценивать соперника, чтобы не остаться без очков. В прошлом туре МЛС «ДС Юнайтед» поделил очки с «Чикаго Файр» (1:1), а ранее минимально уступил на выезде «Интер Майами» (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча из пяти «Монреаля» завершились исходом «обе забьют»

«Монреаль» выиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«ДС Юнайтед» выиграл три из четырех последних матчей с «Монреалем»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям стоит ожидать большое количество мячей, несмотря на статистику. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.