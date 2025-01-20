«Комо» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (20.01.2025)

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вчера, 21:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Комо». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Удинезе» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Комо» в своем первом сезоне Серии А очень хочет не вылететь и делает для этого все возможное, но такая угроза все равно висит над клубом. Коллектив располагается на 17 месте с 19 балами и лишь по дополнительным характеристикам обходит «Верону», но имеет игру в запасе. В случае победы этой встрече коллективу удастся выйти сразу на 13 место, что является отличной мотивацией. Два последних матча «Комо» завершились поражением от «Милана» (1:2) и ничьей с «Лацио» (1:1).

«Удинезе» в нынешнем сезоне является середняком Серии А, который вряд ли будет бороться за еврокубки, но и до вылета в нижний дивизион ему далековато. Команда располагается на 10 месте с 26 очками и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Если гости хотят склонить чашу весов в пользу верхней половины таблицы, они обязаны выигрывать в этой встрече. Два последних матча «Удинезе» завершились ничьей с «Аталантой» (0:0) и «Вероной» (0:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Удинезе» завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей «Комо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» побеждал в четырех из пяти последних матчах с «Комо»

Прогноз

«Удинезе» имеет большое преимущество в личных встречах с «Комо» и с большой вероятностью справится с соперником и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мостбет.