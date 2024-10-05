«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (5.10.2024)

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сегодня, 01:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.53. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Кристал Пэлас» проиграл прошлый матч в чемпионате Англии «Эвертону» (1:2) и прервал серию без поражений, которая преимущественно состояла из ничейных результатов. В предстоящей встрече с лидером АПЛ от хозяев ждут достойной игры и борьбы за баллы, что сделать будет довольно сложно. В еще одной недавней встрече «Кристал Пэлас» сыграл вничью на своем поле с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Ливерпуль» находится в отличной форме и показывает максимальный результат в Лиге чемпионов с шестью баллами. «Красные» лидируют и в АПЛ , набрав 15 очков, что на один пункт больше, чем у сразу двух соперников. Победа на выезде гарантирует гостям сохранение лидерской позиции. В прошлой игре Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с «Болоньей» (2:0), а в АПЛ переиграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл лишь одну встречу из десяти последних поединков на своем поле

«Ливерпуль» выиграл два из пяти последних матчей у «Кристал Пэлас» при одном поражении

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