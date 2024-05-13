«Лечче» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (13.05.2024)

Ставки букмекеров
«Удинезе» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Лечче» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.25, в то время как ничья стоит 3.15.
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0 : 2
завершен
вчера, 19:30
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.3. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.63. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.92
Форма команд
«Лечче» еще несколько туров назад обеспечил себе место в Серии А и теперь может спокойно доигрывать сезон, чтобы после отпуска лучше подготовиться к новому футбольному году. Сейчас клуб занимает 13 место с 37 баллами и ни при каких обстоятельствах не может опуститься в зону вылета. Два последних поединка «Лечче» завершились ничьими с «Монцой» и «Кальяри» с одинаковым счетом (1:1).
«Удинезе» находится в более сложном положении и если не наберет очки в оставшихся турах, то рискует упасть в Серию В, что станет настоящим провалом. В активе команды лишь 30 баллов, а отставание от группы конкурентов составляет 2-3 балла. Победа наверняка поможет гостям если не покинуть зону вылета, то улучшить свое положение перед заключительными играми. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а ранее поделил очки с «Болоньей» (1:1).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Удинезе» выиграл только две игры из десяти последних на выезде
- Клуб из Удине проиграл два из пяти последних матчей с «Лечче»
- Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды в личных встречах очень мало забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.