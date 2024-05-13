«Лечче» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (13.05.2024)

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

«Удинезе» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Лечче» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.25, в то время как ничья стоит 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.3. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.63. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.92

Форма команд

«Лечче» еще несколько туров назад обеспечил себе место в Серии А и теперь может спокойно доигрывать сезон, чтобы после отпуска лучше подготовиться к новому футбольному году. Сейчас клуб занимает 13 место с 37 баллами и ни при каких обстоятельствах не может опуститься в зону вылета. Два последних поединка «Лечче» завершились ничьими с «Монцой» и «Кальяри» с одинаковым счетом (1:1).

«Удинезе» находится в более сложном положении и если не наберет очки в оставшихся турах, то рискует упасть в Серию В, что станет настоящим провалом. В активе команды лишь 30 баллов, а отставание от группы конкурентов составляет 2-3 балла. Победа наверняка поможет гостям если не покинуть зону вылета, то улучшить свое положение перед заключительными играми. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а ранее поделил очки с «Болоньей» (1:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл только две игры из десяти последних на выезде

Клуб из Удине проиграл два из пяти последних матчей с «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах очень мало забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.