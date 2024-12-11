«Лилль» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 05:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.5. Поставить на «Штурм» можно по 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Лилль» неплохо выглядит в Лиге чемпионов и за пять туров команда смогла набрать 10 баллов. Это позволяет ей занимать 13 место, а победа в предстоящей встрече над соперником из низов турнирной таблицы гарантирует французским футболистам продвижение вверх на несколько позиций. Два последних матча «Лилля» завершились ничьей с «Монпелье» (2:2) и успехом с «Брестом» (3:1).

«Штурм» набрал всего три пункта и не может похвалиться результатами в Лиге чемпионов, в отличие от австрийской Бундеслиги, где является лидером. Вряд ли гости смогут выиграть все три оставшиеся тура, чтобы иметь небольшие шансы на плей-офф, но в этой игре они могут рискнуть в определенный момент, к чему «Лилль» должен быть готов. В прошлой игре «Штурм» на выезде выиграл у «Тироля» (3:0), а ранее не смог дожать «Альтах» (1:1).

Информация для ставок

«Штурм» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Лилль» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Штурм» проиграл один матч «Лиллю» из двух, а второй завершился ничейным результатом

Прогноз

«Лилль» постарается полностью контролировать игру и наверняка сможет отличиться в воротах соперника еще в первом тайме. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мостбет.