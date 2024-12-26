«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 09:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.35. Поставить на «Эвертон» можно по 8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает опускаться вниз по турнирной таблице и на данный момент располагается уже на седьмом месте с 27 баллами. Отставание от лидера составляет 12 очков, а команда находится в глубочайшем кризисе. Даже в победу над «Эвертоном» на своем поле гарантированно верить нельзя, что слишком огорчает фанатов «горожан». Два последних матча «Манчестер Сити» завершились поражениями от «Астон Виллы» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Ириски» стараются стабильно набирать очки в каждом матче, но чаще всего добиваются безголевых ничьих. «Эвертон» занимает 15 место с 16 баллами и опережает зону вылета на четыре пункта, а в последние годы на этом отрезке сезона результаты были куда хуже. Если гостям удастся отобрать у чемпиона Англии очки на выезде, то это удивит меньшее количество людей, учитывая состояние соперника. В прошлом туре «Эвертон» сыграл вничью с «Челси» (0:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Эвертона» завершились ничейным результатом

«Манчестер Сити» проиграл семь из десяти последних поединков подряд во всех турнирах

«Горожане» выиграли у «Эвертона» девять из десяти последних матчей

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле обязан обыгрывать «Эвертон», чтобы как можно быстрее вернуться в свое нормальное состояние и победить кризис. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «горожан» в первом тайме по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.