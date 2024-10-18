«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (19.10.2024)

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сегодня, 00:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.7. Поставить на «Брентфорд» можно за 4.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» давно не выигрывает и большую часть матчей сводит к ничейным результатам. Коллектив располагается на 14 месте в АПЛ , что очень огорчает болельщиков и руководство клуба. Команде очень важно обыграть «Брентфорд» и обрести уверенность в своих силах на будущие поединки. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьими с «Астон Виллой» (0:0) и «Порту» (3:3) в Лиге Европы (3:3).

«Брентфорд» очень знаменитый клуб в этом сезоне АПЛ , ведь в большинстве матчей забивает гол на 1-2 минуте поединка. В игре с «Манчестер Юнайтед» гости постараются удивить и легендарный клуб, но выйдет ли это – зрители и болельщики увидят совсем скоро. В прошлом туре АПЛ «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» (5:3), а ранее поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей у «Брентфорда»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле и обязан набирать три очка, чтобы как можно быстрее исправить положение в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.