«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2024)

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30 декабря 2024, 22:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Ньюкасл Юнайтед». Коэффициент на победу гостей составляет 2.55. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» проиграл уже несколько матчей подряд и это не может нравится болельщикам. Новый тренер только привыкает к команде, однако постарается приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее исправить результаты. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились поражениями от «Вулверхэмптона» (0:2) и «Борнмута» (0:3).

«Ньюкасл Юнайтед» играет на выезде по-разному и предсказать каждый следующий матч «сорок» необычайно сложно. Сейчас команда занимает седьмое место с 29 баллами и находится на расстоянии одного пункта от зоны еврокубков. В случае победы гости еще сильнее улучшат свое положение и могут претендовать на более высокие места. В прошлых выездных поединках «Ньюкасл Юнайтед» разгромил на выезде «Ипсвич» (4:0), а ранее проиграл «Брентфорду» (2:4).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл уже три матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в то, что команды не смогут порадовать зрителей забитыми мячами, а исход встречи может и вовсе решить одно взятие ворот. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.