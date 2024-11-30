«Милан» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (30.11.2024)

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30 ноября 2024, 10:43

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.35. В то время на победу гостей коэффициент составляет 10. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Милан» заметно отстал от лидирующей группы и на данный момент располагается на седьмом месте с 19 баллами, отставая на шесть пунктов от «Ювентуса», при этом сыграв на один матч меньше. Коллектив добивается определенных успехов в Лиге чемпионов, но и в чемпионате постарается не отставать от конкурентов. Два последних матча «Милана» завершились ничьей с «Ювентусом» в чемпионате (0:0) и выездной победой над «Слованом» в Лиге чемпионов (3:2).

«Эмполи» старается набирать очки в последних турах, но чаще всего это делает за счет ничейных результатов. Сейчас в активе клуба 16 баллов и 10 место, что на три пункта меньше, чем у «россонери». В личной встрече с «Миланом» гости приложат все усилия, чтобы как минимум не проиграть. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее с тем же счетом закончил матч с «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

«Милан» проиграл лишь один матч из восьми последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Эмполи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Милан» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Эмполи» при одном поражении

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и обязан обыгрывать нынешнего соперника, чтобы не отставать от конкурентов, а наоборот стать к ним еще ближе. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Мостбет.