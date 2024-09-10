Нидерланды – Германия. Прогноз на матч Лиги Наций (10.09.2024)

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10 сентября 2024, 00:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом поединке команде хозяев. На победу сборной Нидерландов принимают ставки по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мостбет. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа немецкой сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 2.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

Сборная Нидерландов добилась победы в первом туре и вместе с Германией лидирует в турнирной таблице. В личной встрече с немцами на своем поле от команды ждут качественной игры и по возможности победы, которая на такой короткой дистанции группового этапа может дать большое преимущество в борьбе за первое место. Два последних матчах Нидерландов завершились крупной победой над Боснией и Герцеговиной (5:2) и поражением от Англии (1:2).

Сборная Германии наконец-то дает повод для радости болельщикам, ведь коллектив пережил непростые года, где были и ранние вылеты, и обидные неудачи. Теперь команда надеется выиграть группу и побороться за Лигу Наций, а также тщательно подготовиться к квалификации на ЧМ 2026. Гостей вполне устроит и ничья, а победа даст большие шансы на будущую победу в группе. В прошлой игре Германия не оставила шансов Венгрии (5:0).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов выиграла шесть поединков из десяти последних

Германия не проигрывает уже десять матчей подряд в основное время

Пять последних матчей между сборными завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся в хорошем тонусе и сложно представить, как пойдет поединок. Совершенно ясно то, что наверняка обе сборные смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.