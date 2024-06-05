Норвегия — Косово. Прогноз на международный товарищеский матч (05.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех Черногории можно по коэффициенту 7.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.
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3 : 0
завершен
вчера, 20:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.05.
Форма команд
Норвегия не смогла отобраться на ЧЕ 2024, но у команды есть перспектива на будущие годы и шансы добиться путевки на крупный турнир никуда не денутся. Сейчас коллектив проводит сборы, где постарается хорошо сыграть товарищеские поединки и один из них будет с командой Косово, которая в отдельных матчах может создать проблемы. В прошлой игре сборная Норвегии сыграла вничью со Словакией (1:1), а ранее уступил на своем поле Чехии (1:2).
Косово сразу обозначил своей игрой, что пробиться на ЧЕ 2024 будет очень сложно, но вот «вставить палки в колеса» конкурентов у футболистов иногда получалось. Тем не менее, болельщики этой небольшой страны ждут успехов своих футболистов уже в следующих квалификациях и надеются на хорошую игру с Норвегией. Два последних матча сборной Косово завершились поражением на выезде от Венгрии (0:2) и победой над Арменией (1:0).
Информация для ставок
- Норвегия выиграла лишь один поединок из пяти последних во всех турнирах
- Пять последних матчей сборной Косово завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Норвегия забивает на своем поле в последних восьми из десяти матчах
Прогноз
Норвегия играет на своем поле и считается большим фаворитом, поэтому наверняка будет доминировать. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.