«Порту» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Ромы» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 23:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Порту» очень слабо выступает в этом розыгрыше Лиги Европы, но смог пробиться в плей-офф и сыграет с одним из завсегдатаев этого турнира – итальянской «Ромой». Португальский клуб хочет на своем поле добиться успеха и если сможет организовать грамотную оборону, что добьется успеха. Два последних поединка «Порту» завершились ничьими с «Риу Аве» (2:2) и «Спортингом» (1:1).
«Рома» стала гораздо реже проигрывать, однако в чемпионате ситуация все еще оставляет желать лучшего. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы и намерена в очередной раз добраться до самых поздних стадий турнира. Любой результат кроме поражения наверняка устроит римский клуб перед ответной встречей при своих болельщиках. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Милана» в кубке Италии (1:3) и победой в чемпионате над «Венецией» (1:0).
Информация для ставок
- Три из четырех последних матчей «Порту» завершились ничейным результатом
- «Рома» выиграла лишь два выездных поединка из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов и каждый из них сможет как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77.