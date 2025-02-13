«Порту» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

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сегодня, 13:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Ромы» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Порту» очень слабо выступает в этом розыгрыше Лиги Европы, но смог пробиться в плей-офф и сыграет с одним из завсегдатаев этого турнира – итальянской «Ромой». Португальский клуб хочет на своем поле добиться успеха и если сможет организовать грамотную оборону, что добьется успеха. Два последних поединка «Порту» завершились ничьими с «Риу Аве» (2:2) и «Спортингом» (1:1).

«Рома» стала гораздо реже проигрывать, однако в чемпионате ситуация все еще оставляет желать лучшего. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы и намерена в очередной раз добраться до самых поздних стадий турнира. Любой результат кроме поражения наверняка устроит римский клуб перед ответной встречей при своих болельщиках. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Милана» в кубке Италии (1:3) и победой в чемпионате над «Венецией» (1:0).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Порту» завершились ничейным результатом

«Рома» выиграла лишь два выездных поединка из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов и каждый из них сможет как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77.