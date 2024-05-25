«Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.05.2024)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.87. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Райо Вальекано» особо не давал поводов усомниться в том, что команда сохранит место в Ла Лиге, но нынешний сезон выглядит куда слабее нескольких предыдущих. Команда из середняка превратилась в представителя нижней части таблицы чемпионата и сейчас с 38 баллами занимает лишь 16 место. В заключительном туре хозяева попытаются набрать очки с более сильным «Атлетиком» и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражением от «Барселоны» (0:3) и успехом с «Гранадой» (2:1).

«Атлетик» Бильбао в нынешнем сезоне закончит на пятом месте, независимо от результатов заключительного тура. Команда набрала 65 очков и опережает ближайшего конкурента на пять пунктов. В матче с нестабильным «Райо Вальекано», гости попробуют найти ошибки в обороне и воспользоваться ими. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на своем поле «Севилью» (2:0), а ранее уступил на выезде «Селье» (1:2).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл только в трех матчах из десяти последних в основное время

«Атлетик» проиграл пять из десяти последних выездных поединков

Три из пяти последних поединков между клубами завершились победой клуба из Бильбао

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды если и смогут забить, то все равно в итоге поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.