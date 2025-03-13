«Рейнджерс» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (13.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Рейнджерс» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«Рейнджерс» провел отличный матч в Турции и достиг солидного преимущества на выезде, что команде удается делать не так часто. Коллектив теперь сыграет на своем поле, что является его сильной стороной и попробует спокойно довести встречу до общей победы. В двух последних поединках «Рейнджерс» на выезде обыграл «Фенербахче» (3:1) и проиграл на своем стадионе «Мотеруэллу» в чемпионате (1:2).
«Фенербахче» своим поражением в первой игре плей-офф прервал серию удачных матчей во всех турнирах и поставил себя в очень сложное положение перед ответной игрой в Шотландии. Гостям нужно отыгрывать два мяча и не пропускать при этом, что сделать будет сложно, но в футболе случается всякое. В прошлом игре чемпионата Турции «Фенербахче» крупно обыграл «Антальяспор» (3:0).
Информация для ставок
- «Рейнджерс» проиграл три последних домашних матча подряд
- «Фенербахче» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах
- Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Предлагаем взять просто вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.