Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Рейнджерс» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (13.03.2025)

вчера, 22:11
Рейнджерс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Рейнджерс» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

Лига Европы 2024/2025
Рейнджерс
Фенербахче
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
0 : 2
доп. время
вчера, 23:00
3 - 1
Первый матч
ПроигрышНичьяВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.75 3.55 2.55
Мелбет 2.88 3.55 2.48

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Рейнджерс» провел отличный матч в Турции и достиг солидного преимущества на выезде, что команде удается делать не так часто. Коллектив теперь сыграет на своем поле, что является его сильной стороной и попробует спокойно довести встречу до общей победы. В двух последних поединках «Рейнджерс» на выезде обыграл «Фенербахче» (3:1) и проиграл на своем стадионе «Мотеруэллу» в чемпионате (1:2).

«Фенербахче» своим поражением в первой игре плей-офф прервал серию удачных матчей во всех турнирах и поставил себя в очень сложное положение перед ответной игрой в Шотландии. Гостям нужно отыгрывать два мяча и не пропускать при этом, что сделать будет сложно, но в футболе случается всякое. В прошлом игре чемпионата Турции «Фенербахче» крупно обыграл «Антальяспор» (3:0).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» проиграл три последних домашних матча подряд
  • «Фенербахче» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Предлагаем взять просто вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.05 1.80
Мелбет 3.15 1.38 2.05 1.81 1.61 2.37
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
Хозяева , буду надеяться , не уйдут без забитого гола ИТБ(0.5).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 