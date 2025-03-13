«Рейнджерс» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (13.03.2025)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Фенербахче» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Рейнджерс» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Рейнджерс» провел отличный матч в Турции и достиг солидного преимущества на выезде, что команде удается делать не так часто. Коллектив теперь сыграет на своем поле, что является его сильной стороной и попробует спокойно довести встречу до общей победы. В двух последних поединках «Рейнджерс» на выезде обыграл «Фенербахче» (3:1) и проиграл на своем стадионе «Мотеруэллу» в чемпионате (1:2).

«Фенербахче» своим поражением в первой игре плей-офф прервал серию удачных матчей во всех турнирах и поставил себя в очень сложное положение перед ответной игрой в Шотландии. Гостям нужно отыгрывать два мяча и не пропускать при этом, что сделать будет сложно, но в футболе случается всякое. В прошлом игре чемпионата Турции «Фенербахче» крупно обыграл «Антальяспор» (3:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» проиграл три последних домашних матча подряд

«Фенербахче» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Предлагаем взять просто вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.