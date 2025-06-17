«Ривер Плейт» — «Урава Рэд Даймондс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

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сегодня, 00:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Уравы» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.88. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Ривер Плейт» неплохо выступает в Кубке Либертадорес. Команда заняла первое место в своей группе, а это означает, что она сыграет в 1/8. Клуб вылетел в 1/4 Апертуры от будущего чемпиона «Платенсе» (1:2). Два последних матча «Ривер Плейт» завершились победой над «Индепендьенте дель Валье» (6:2), и ничьёй с «Университарио» (1:1).

«Урава» на данный момент занимает четвёртое место в японской лиге Джей 1. За 21 матч команда сумела заработать 34 балла, что на 7 единиц меньше, чем у лидера сезона. Две последние встречи «Уравы» завершились ничьёй с «Сересо Осака» (0:0), и домашней победой над «Йокогама ФК » (2:1).

Информация для ставок

«Ривер Плейт» проиграл всего три матча из двадцати

«Урава» выиграл две игры из пяти последних

Три прошедшие игры «Ривер Плейт» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу «Ривер Плейт» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мостбет.