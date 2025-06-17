«Ривер Плейт» — «Урава Рэд Даймондс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Уравы» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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1 : 0
закончился 1-й тайм
сегодня, 22:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.88. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Ривер Плейт» неплохо выступает в Кубке Либертадорес. Команда заняла первое место в своей группе, а это означает, что она сыграет в 1/8. Клуб вылетел в 1/4 Апертуры от будущего чемпиона «Платенсе» (1:2). Два последних матча «Ривер Плейт» завершились победой над «Индепендьенте дель Валье» (6:2), и ничьёй с «Университарио» (1:1).
«Урава» на данный момент занимает четвёртое место в японской лиге Джей 1. За 21 матч команда сумела заработать 34 балла, что на 7 единиц меньше, чем у лидера сезона. Две последние встречи «Уравы» завершились ничьёй с «Сересо Осака» (0:0), и домашней победой над «Йокогама ФК» (2:1).
Информация для ставок
- «Ривер Плейт» проиграл всего три матча из двадцати
- «Урава» выиграл две игры из пяти последних
- Три прошедшие игры «Ривер Плейт» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу «Ривер Плейт» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мостбет.