Румыния – Болгария. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.72. Поверить в успех Болгарии можно по 5.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Сборная Румынии пробилась на ЧЕ 2024 и попала в довольно сложную группу с Бельгией, Украиной и Словакией. Сложно предсказать как сможет выступить в ней коллектив, но готовятся футболисты очень серьезно. Матч с Болгарией может дать необходимую информацию о состоянии игроков перед турниром и облегчить задачу тренерам. Два последних поединка Румынии завершились поражением в товарищеской игре с Колумбией (2:3) и ничьей с Северной Ирландией (1:1).

Болгария практически в стартовых турах прошлой квалификации потеряла шансы на выход из группы и закономерно закончила соревнование на последнем месте с 4 баллами, пропустив вперед даже Литву, которая набрала шесть пунктов. Даже в товарищеской игре с Румынией, гостям будет сложно добиться положительного результата. Два последних матча Болгарии завершились ничьей с Азербайджаном (1:1) и победой над Танзанией (1:0).

Информация для ставок

Болгария не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд

Румыния проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Сборная Румынии проиграла Болгарии два из пяти последних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти последних встреч сборных между собой завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Румыния на своем поле постарается изменить неприятную историю личных встреч с Болгарией и одержать победу, несмотря на товарищеский статус поединка. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на Румынию по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.