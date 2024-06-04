Румыния – Болгария. Прогноз на международный товарищеский матч (04.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.72. Поверить в успех Болгарии можно по 5.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:30
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
Сборная Румынии пробилась на ЧЕ 2024 и попала в довольно сложную группу с Бельгией, Украиной и Словакией. Сложно предсказать как сможет выступить в ней коллектив, но готовятся футболисты очень серьезно. Матч с Болгарией может дать необходимую информацию о состоянии игроков перед турниром и облегчить задачу тренерам. Два последних поединка Румынии завершились поражением в товарищеской игре с Колумбией (2:3) и ничьей с Северной Ирландией (1:1).
Болгария практически в стартовых турах прошлой квалификации потеряла шансы на выход из группы и закономерно закончила соревнование на последнем месте с 4 баллами, пропустив вперед даже Литву, которая набрала шесть пунктов. Даже в товарищеской игре с Румынией, гостям будет сложно добиться положительного результата. Два последних матча Болгарии завершились ничьей с Азербайджаном (1:1) и победой над Танзанией (1:0).
Информация для ставок
- Болгария не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд
- Румыния проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Румынии проиграла Болгарии два из пяти последних матчей при трех ничьих
- Четыре из пяти последних встреч сборных между собой завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Румыния на своем поле постарается изменить неприятную историю личных встреч с Болгарией и одержать победу, несмотря на товарищеский статус поединка. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на Румынию по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.