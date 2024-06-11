Северная Ирландия – Андорра. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Андорры можно по невероятному коэффициенту 16. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.1.
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2 : 0
завершен
вчера, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.12. На ТМ 3.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.72. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 3.05.
Форма команд
Сборная Северной Ирландии провалила нынешний отбор и теперь готовится к следующему отбору, который начнется уже осенью. Команда принимает на своем поле Андорру и является большим фаворитом, что собирается подтвердить на футбольном поле. В двух последних товарищеских матчах коллектив крупно проиграл на выезде Испании (1:5) и обыграл на выезде Шотландию (1:0).
Андорра проигрывает матч за матчем и только иногда цепляется за ничейный результат. Коллектив даже не мечтает, чтобы квалифицироваться на крупный турнир, но даже ничья в этой встрече станет для гостей хорошим достижением. В двух последних встречах сборная Андорры разгромно проиграла команде Испании (0:5) и минимально уступила на выезде Боливии (0:1).
Информация для ставок
- Северная Ирландия выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах
- Андорра проиграла семь из десяти поединков на выезде за последнее время
- Ранее сборные между собой не встречались
Прогноз
Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и наверняка найдет способы взломать оборону более слабого соперника. Предлагаем сделать ставку на победу Северной Ирландии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.