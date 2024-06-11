Северная Ирландия – Андорра. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

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вчера, 17:52

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Андорры можно по невероятному коэффициенту 16. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.12. На ТМ 3.5 коэффициент намного меньше и достигает 1.72. Выбрать вариант «обе забьют» предлагается за 3.05.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии провалила нынешний отбор и теперь готовится к следующему отбору, который начнется уже осенью. Команда принимает на своем поле Андорру и является большим фаворитом, что собирается подтвердить на футбольном поле. В двух последних товарищеских матчах коллектив крупно проиграл на выезде Испании (1:5) и обыграл на выезде Шотландию (1:0).

Андорра проигрывает матч за матчем и только иногда цепляется за ничейный результат. Коллектив даже не мечтает, чтобы квалифицироваться на крупный турнир, но даже ничья в этой встрече станет для гостей хорошим достижением. В двух последних встречах сборная Андорры разгромно проиграла команде Испании (0:5) и минимально уступила на выезде Боливии (0:1).

Информация для ставок

Северная Ирландия выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Андорра проиграла семь из десяти поединков на выезде за последнее время

Ранее сборные между собой не встречались

Прогноз

Северная Ирландия очень цепко играет на своем стадионе и наверняка найдет способы взломать оборону более слабого соперника. Предлагаем сделать ставку на победу Северной Ирландии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.