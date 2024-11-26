«Спарта» Прага — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.11.2024)

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26 ноября 2024, 11:29

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Спарты», зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно поставить по 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

За четыре тура «Спарта» Прага смогла набрать лишь четыре балла и занимает всего 26 место в турнирной таблице. Коллектив много пропускает, а в предстоящей встрече сыграет с «Атлетико», который также мотивирован на победу, ведь опережает чехов всего на два пункта. На своем поле хозяевам важно не проиграть, иначе шансы на попадание в плей-офф станут заметно ниже. Два последних матча «Спарта» Прага сыграла вничью с «Теплице» (1:1) и поделила очки с «Млада-Болеслав» (2:2).

«Атлетико» не может быть доволен шестью баллами в четырех поединках и нуждается в победах. «Матрасники» наладили свои результаты во внутренних турнирах и сейчас постарается улучшить свое положение в Лиге чемпионов, где клуб располагается только на 23 месте. Потеря очков в Чехии не будет катастрофой, но гости определенно рассчитывают на победу. В прошлой игре «Атлетико» обыграл на своем поле «Алавес» (2:1), а ранее переиграл на выезде «Мальорку» (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл уже пять поединков подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Спарты» Прага завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Чехии не может выиграть на своем поле уже три поединка подряд

Прогноз

«Спарта» Прага наверняка будет создавать опасные момент у ворот соперника, но предполагаем, что победу одержат гости. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.