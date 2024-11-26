«Спарта» Прага — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.11.2024)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Спарты», зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно поставить по 4.1.
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0 : 6
завершен
26 ноября 2024, 20:45
вторник
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.
Форма команд
За четыре тура «Спарта» Прага смогла набрать лишь четыре балла и занимает всего 26 место в турнирной таблице. Коллектив много пропускает, а в предстоящей встрече сыграет с «Атлетико», который также мотивирован на победу, ведь опережает чехов всего на два пункта. На своем поле хозяевам важно не проиграть, иначе шансы на попадание в плей-офф станут заметно ниже. Два последних матча «Спарта» Прага сыграла вничью с «Теплице» (1:1) и поделила очки с «Млада-Болеслав» (2:2).
«Атлетико» не может быть доволен шестью баллами в четырех поединках и нуждается в победах. «Матрасники» наладили свои результаты во внутренних турнирах и сейчас постарается улучшить свое положение в Лиге чемпионов, где клуб располагается только на 23 месте. Потеря очков в Чехии не будет катастрофой, но гости определенно рассчитывают на победу. В прошлой игре «Атлетико» обыграл на своем поле «Алавес» (2:1), а ранее переиграл на выезде «Мальорку» (1:0).
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл уже пять поединков подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Спарты» Прага завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Чехии не может выиграть на своем поле уже три поединка подряд
Прогноз
«Спарта» Прага наверняка будет создавать опасные момент у ворот соперника, но предполагаем, что победу одержат гости. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.