«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (25.04.2024)

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25 апреля 2024, 12:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Ростова» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Урал» пытается покинуть зону вылета и старается цепляться за каждый поединок, чтобы набрать баллы. Команда занимает 13 место с 24 баллами и на два пункта отстает от «Оренбурга». В домашней встрече с «Ростовом» хозяев ждет непростое испытание, однако хозяева уверены в своих силах и рассчитывают минимум на ничью. Два последних поединка «Урала» завершились ничьей с «Сочи» (2:2) и поражением от «Ростова» в кубке страны (1:3).

«Ростов» проиграл «Спартаку» на своем поле (1:5) и это стало главным инфоповодом прошлого тура. Сейчас команде Валерия Карпина нужно показать своей игрой, что это была лишь случайность. Коллектив на данный момент располагается на девятом месте с 34 баллами и может спокойно доигрывать сезон. В еще одной недавней встрече «Ростов» в кубке России на выезде одолел «Урал» (3:1).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков при четырех поражениях

«Урал» выиграл только два матча из десяти последних матчей

«Ростов» выиграл три из пяти последних матчей с «Уралом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Урал» уже недавно проигрывал «Ростову» на своем поле и сделал выводы, поэтому стоит ожидать более упорного поединка. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.