«Васку да Гама» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

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вчера, 14:40

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Васку да Гама» неважно выступает в этом сезоне и пропускает больше всех в чемпионате (25 мячей). Коллектив занимает 16 место с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней встрече хозяевам очень важно набирать очки, чтобы исправлять положение, поэтому от хозяев стоит ждать агрессивной игры. В прошлом туре «Васку да Гама» поделил очки с «Ботафого» (1:1), а ранее уступил на выезде «Баия» (1:2).

«Форталеза» показывает неплохой футбол и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (13:12). На данный момент коллектив располагается на восьмой позиции с 20 баллами и в случае побед в ближайших турах может существенно продвинуться вверх по таблице. Два последних поединка «Форталезы» завершились победами над «Жувентуде» (2:1) и «Палмейрасом» (3:0).

Информация для ставок

Три последних поединка «Васку да Гама» закончились исходом «обе забьют»

«Форталеза» выиграла три из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива будут играть на победу, но мы предполагаем, что более успешными окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Васку да Гама» по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.