«Васку да Гама» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.15.
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завтра, 02:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Васку да Гама» неважно выступает в этом сезоне и пропускает больше всех в чемпионате (25 мячей). Коллектив занимает 16 место с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней встрече хозяевам очень важно набирать очки, чтобы исправлять положение, поэтому от хозяев стоит ждать агрессивной игры. В прошлом туре «Васку да Гама» поделил очки с «Ботафого» (1:1), а ранее уступил на выезде «Баия» (1:2).
«Форталеза» показывает неплохой футбол и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (13:12). На данный момент коллектив располагается на восьмой позиции с 20 баллами и в случае побед в ближайших турах может существенно продвинуться вверх по таблице. Два последних поединка «Форталезы» завершились победами над «Жувентуде» (2:1) и «Палмейрасом» (3:0).
Информация для ставок
- Три последних поединка «Васку да Гама» закончились исходом «обе забьют»
- «Форталеза» выиграла три из пяти последних матчей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба коллектива будут играть на победу, но мы предполагаем, что более успешными окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Васку да Гама» по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.