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«Васку да Гама» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2024)

вчера, 14:40
Васку да Гама

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Васку да Гама» неважно выступает в этом сезоне и пропускает больше всех в чемпионате (25 мячей). Коллектив занимает 16 место с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней встрече хозяевам очень важно набирать очки, чтобы исправлять положение, поэтому от хозяев стоит ждать агрессивной игры. В прошлом туре «Васку да Гама» поделил очки с «Ботафого» (1:1), а ранее уступил на выезде «Баия» (1:2).

«Форталеза» показывает неплохой футбол и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (13:12). На данный момент коллектив располагается на восьмой позиции с 20 баллами и в случае побед в ближайших турах может существенно продвинуться вверх по таблице. Два последних поединка «Форталезы» завершились победами над «Жувентуде» (2:1) и «Палмейрасом» (3:0).

Информация для ставок

  • Три последних поединка «Васку да Гама» закончились исходом «обе забьют»
  • «Форталеза» выиграла три из пяти последних матчей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива будут играть на победу, но мы предполагаем, что более успешными окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Васку да Гама» по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 18:47
В этом матче букмекеры считают «Форталезу» фаворитом, предлагая коэффициент 2,45 на их победу. Это может быть связано с тем, что «Форталеза» находится на более высокой позиции в турнирной таблице и имеет лучшую статистику забитых и пропущенных мячей. Однако «Васку да Гама» также имеет свои сильные стороны, такие как домашняя поддержка и опыт игроков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:42
Думаю по крайней мере команды обменяются голами - ОЗ.
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