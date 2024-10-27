«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.10.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «молотобойцев» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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2 : 1
завершен
27 октября 2024, 17:00
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Вест Хэм» выступает не очень хорошо в последнее время и большинство матче проиграл. «Молотобойцы» идут только на 16 месте с восемью баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Команда на своем поле постарается переиграть нестабильного соперника, что позволит сравняться с ним по очкам. Два последних матча «Вест Хэм» крупно проиграл «Тоттенхэму» (1:4), а ранее разгромил «Ипсвич Таун» (4:1).
«Манчестер Юнайтед» продолжает собирать ничейные результаты в Лиге Европы, а в чемпионате Англии коллектив выступает очень слабо и находится на 13 месте с 11 баллами, что не может удовлетворять болельщиков и руководство. Потеря очков в игре с «Вест Хэмом» станет еще одним доказательством серьезных проблем в клубе. В последней игре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних выездных матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьими
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды играют нестабильно, поэтому предлагаем обратить внимание на статистику личных встреч и сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мостбет.