«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.10.2024)

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27 октября 2024, 01:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «молотобойцев» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вест Хэм» выступает не очень хорошо в последнее время и большинство матче проиграл. «Молотобойцы» идут только на 16 месте с восемью баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Команда на своем поле постарается переиграть нестабильного соперника, что позволит сравняться с ним по очкам. Два последних матча «Вест Хэм» крупно проиграл «Тоттенхэму» (1:4), а ранее разгромил «Ипсвич Таун» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» продолжает собирать ничейные результаты в Лиге Европы, а в чемпионате Англии коллектив выступает очень слабо и находится на 13 месте с 11 баллами, что не может удовлетворять болельщиков и руководство. Потеря очков в игре с «Вест Хэмом» станет еще одним доказательством серьезных проблем в клубе. В последней игре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних выездных матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьими

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, поэтому предлагаем обратить внимание на статистику личных встреч и сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мостбет.