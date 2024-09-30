«Вильярреал» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2024)

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вчера, 19:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.45. Поставить на «Лас-Пальмас» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вильярреал» неплохо начал старт сезона и за семь туров набрал 14 баллов, но имеет на один сыгранный матч меньше. В случае победы в этой встрече «желтая субмарина» поднимется сразу на третье место в турнирной таблице, что является отличной мотивацией. Два последних поединка «Вильярреала» закончились выездной победой над «Эспаньолом» (2:1) и разгромным поражением от «Барселоны» (1:5).

«Лас-Пальмас» не радует болельщиков на старте сезона и идет на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив набрал лишь три очка и совсем не впечатляет своей игрой. Набрать очки на выезде с «Вильярреалом» будет невероятно сложно. В прошлом туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (1:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Лас-Пальмас» не может победить на выезде уже 15 поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Лас-Пальмаса»

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает побороться за место в Лиге чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.