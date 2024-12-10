«Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

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10 декабря 2024, 00:51

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.43. В то время на победу «Жироны» коэффициент составляет 6.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.8.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Жирона» совсем непохожа на образец себя же прошлого сезона, во много причиной тому является эпидемия травм. Команда на данный момент располагается в Ла Лиге лишь на девятом месте, а в групповом этапе Лиги чемпионов набрала лишь три балла и шансы на плей-офф призрачные. В игре с лидером таблицы «Ливерпулем», хозяевам только чудо поможет набрать очки. Два последних матча «Жироны» завершились ничьей с «Вильярреалом» (2:2) и поражением от мадридского «Реала» (0:3).

«Ливерпуль» является уверенным лидером как в АПЛ , так и Лиге чемпионов, а потому из матча в матч пытается усовершенствоваться и развивать свой успех. «Красные» набрали максимальное количество очков в пяти турах и очень надеются, что не потеряют их в Испании, ведь являются безупречным фаворитом встречи. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой над «Манчестер Сити» (2:0) и результативной ничьей с «Ньюкаслом» (3:3).

Информация для ставок

«Жирона» не выигрывает уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» не проигрывает на выезде уже 14 матчей подряд

Три последних матча «Жироны» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, насколько хозяева будут рисковать в этой встрече. Тем не менее, предлагаем сделать ставку на итб «Ливерпуля» больше 1.5 мячей в первом тайме по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Мостбет.