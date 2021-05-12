ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торино» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

вчера, 07:08

В 36-м туре Серии А «Милан» сыграет в гостях с «Торино». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.124.141.85
Лига Ставок 4.70 4.10 1.73
Мелбет 5.19 4.07 1.69
1XBET 6.00 1.45 4.40
BetBoom 4.88 4.13 1.69

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.88. Победа «Торино» котируется в 3.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и 2.25 на ТМ 2.5. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Торино» всё еще не гарантировал себе прописку в Серии А на следующий сезон. Несколько дней назад «быки» поделили очки с «Вероной» (1:1), а до этого обыграли «Парму» (1:0). Четыре очка в этих встречах позволили туринскому клубу закрепиться на 15-ё строчке в турнирной таблице.

«Милан» выглядит очень нестабильно этой весной, то теряя очки там, где не должен терять, то набирая их там, где этого не ждут, как в выездном матче прошлого тура с «Ювентусом» (3:0). Миланский клуб занимает 4-е место в чемпионате, продолжая бороться за медали и путевку в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл пять из шести последних выездных матчей в Серии А
  • «Торино» проиграл 2 домашних матча из 10 в 2021 году
  • Поединок первого круга закончился победой «Милана» (2:0)
  • «Торино» забивал в 5 из 6 последних домашних матчей Серии А

Прогноз

«Милан» наверняка будет воодушевлен после победы над «Ювентусом» и постарается взять максимум очков в матче с другим клубом из Турина. Сделать ставку на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.70 2.26
Лига Ставок 2.15 1.71 1.69 2.17
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 3.38 1.32 3.26 1.36 1.71 2.14
BetBoom 3.43 1.35 2.16 1.75 1.67 2.29
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:34
Победа гостей
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
Милан не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100