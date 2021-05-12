«Торино» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

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вчера, 07:08

В 36-м туре Серии А «Милан» сыграет в гостях с «Торино». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.88. Победа «Торино» котируется в 3.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и 2.25 на ТМ 2.5. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Торино» всё еще не гарантировал себе прописку в Серии А на следующий сезон. Несколько дней назад «быки» поделили очки с «Вероной» (1:1), а до этого обыграли «Парму» (1:0). Четыре очка в этих встречах позволили туринскому клубу закрепиться на 15-ё строчке в турнирной таблице.

«Милан» выглядит очень нестабильно этой весной, то теряя очки там, где не должен терять, то набирая их там, где этого не ждут, как в выездном матче прошлого тура с «Ювентусом» (3:0). Миланский клуб занимает 4-е место в чемпионате, продолжая бороться за медали и путевку в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

«Милан» выиграл пять из шести последних выездных матчей в Серии А

«Торино» проиграл 2 домашних матча из 10 в 2021 году

Поединок первого круга закончился победой «Милана» (2:0)

«Торино» забивал в 5 из 6 последних домашних матчей Серии А

Прогноз

«Милан» наверняка будет воодушевлен после победы над «Ювентусом» и постарается взять максимум очков в матче с другим клубом из Турина. Сделать ставку на победу «Милана» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.