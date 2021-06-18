«Торпедо» — «Спутник»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (19.06.2021)

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вчера, 15:12

19 июня в чемпионате Беларуси «Торпедо» из Жодино примет на домашней арене «Спутник».

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в том, что «Торпедо» одержит победу в этой игре. Ставки в пользу успеха хозяев поля БК Мелбет принимает по символическому коэффициенту 1.20. Вероятность того, что соперники сыграют вничью, оцениваются в 6.20, а победа «Спутника» идет по котировке 11.50.

Также букмекеры дают прогнозы в пользу того, что команды сыграют результативно в атаке. Исход ТБ (2,5) голов доступен за 1.51, ТМ(2,5) – 2.33.

Форма команд

Последние матчи в чемпионате Беларуси сложились для «Торпедо» плохо. Коллектив из Жодино сначала проиграл дома «Шахтёру» (0:1), а затем крупно уступил на выезде «Руху» из Бреста (0:3).

Этим неудачам «Торпедо» предшествовала серия из шести туров без поражений – две победы и четыре ничьи. Последнюю викторию в лиге сегодняшние хозяева взяли в гостях над «Сморгонью» (3:1), а 15 набранных очков располагают команду на десятом месте в турнирной таблице.

«Спутник» никак не может освоиться в Высшей лиге. На счету клуба из Речицы всего четыре очка и вполне заслуженное последнее место в общем зачете. Особенно блекло выглядит игра «Спутника» в атаке, которая за 12 матчей смогла организовать только шесть голов.

В прошлом туре чемпионата «Спутник» потерпел 10 поражение в сезоне, проиграв на своем поле минскому «Динамо» (0:5).

Информация для ставок

• В 8 из 10 прошлых матчей «Торпедо» во всех турнирах сыграла ставка ОБЗ

• «Спутник» пропускал минимум 2 гола в 4 последних гостевых поединках Высшей лиги

• «Торпедо» не проигрывал в 6 из 8 предыдущих матчей во всех соревнованиях

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Торпедо» и ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.15 на победу Хорватии в матче против Чехии.