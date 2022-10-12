«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (15.10.2022)

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вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Торпедо» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Торпедо» не проигрывает в чемпионате России уже три тура подряд, но продолжает оставаться на последнем месте с шестью баллами. Тем не менее, такие результаты дают повод для оптимизма болельщикам и руководству. В нынешней встрече с худшей командой по итогам последних пяти туров у хозяев есть шансы продлить свою серию без поражений. Два последних матча «Торпедо» в РПЛ завершились ничьими с «Пари НН» (0:0) и «Факелом» (2:2).

«Локомотив» продолжает катиться вниз и не может набрать очки в чемпионате России уже очень давно. «Железнодорожники» занимают 14 место в турнирной таблице с девятью баллами, а в самом клубе прошел ряд кадровых изменений, направленный на улучшение результатов в будущем. В прошлом туре «Локомотив» проиграл на выезде «Сочи» (0:4), а ранее уступил на своем поле «Уралу» (2:4).

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Торпедо»

«Торпедо» забивал в семи домашних матчах из десяти последних во всех турнирах

«Локомотив» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба нуждаются в очках и пребывают в зоне вылета. Предполагаем, что матч будет осторожным, а коллективы поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.