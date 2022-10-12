«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (15.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Торпедо» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
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15 октября 2022, 14:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Торпедо» не проигрывает в чемпионате России уже три тура подряд, но продолжает оставаться на последнем месте с шестью баллами. Тем не менее, такие результаты дают повод для оптимизма болельщикам и руководству. В нынешней встрече с худшей командой по итогам последних пяти туров у хозяев есть шансы продлить свою серию без поражений. Два последних матча «Торпедо» в РПЛ завершились ничьими с «Пари НН» (0:0) и «Факелом» (2:2).
«Локомотив» продолжает катиться вниз и не может набрать очки в чемпионате России уже очень давно. «Железнодорожники» занимают 14 место в турнирной таблице с девятью баллами, а в самом клубе прошел ряд кадровых изменений, направленный на улучшение результатов в будущем. В прошлом туре «Локомотив» проиграл на выезде «Сочи» (0:4), а ранее уступил на своем поле «Уралу» (2:4).
Информация для ставок
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Торпедо»
- «Торпедо» забивал в семи домашних матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл семь из десяти последних выездных поединков
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба нуждаются в очках и пребывают в зоне вылета. Предполагаем, что матч будет осторожным, а коллективы поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.