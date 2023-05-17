«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.05.2023)

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вчера, 09:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Брентфорда» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Тоттенхэм» показывает очень плохие результаты в конце сезона и уже потерял шансы на место в Лиге чемпионов. «Шпоры» занимают седьмое место с 57 баллами и даже место в Лиге Европы для них под большим вопросом. Тем не менее, хозяевам необходимо выходить и обыгрывать «Брентфорд», а считать очки все будут позже. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражением от «Астон Виллы» (1:2) и победой с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Брентфорд» провел достаточно ровный сезон и вопрос о вылете команды из АПЛ не возникал на протяжении всего сезона. Перед стартом предпоследнего тура «пчелы» занимают девятое место с 53 баллами и всего на четыре пункта отстают от «Тоттенхэма». В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» обыграл на своем поле «Вест Хэм», а ранее уступил на выезде «Ливерпулю» (0:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Брентфорд» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

«Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» три из пяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на тотал меньше 2.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.