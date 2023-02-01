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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.02.2023)

вчера, 22:32
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по 4.15, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.394.321.77
1XBET 4.60 4.28 1.77

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал шесть очков в последних пяти турах АПЛ и внутри коллектива не лучшая атмосфера. Команда занимает пятое место с 36 баллами и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на три пункта. «Шпоры» были обязаны сделать выводы после недавного матча с «горожанами» и подойдут более ответственно в этот раз. В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Фулхэм» (1:0), а в кубке ФА разобрался с «Престоном» (3:0).

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», но на данный момент сократить расстояние не удается. Команда Гвардиолы набрала 45 очков и идет второй, отставая на пять пунктов и имея на одну сыгранную игру больше. В предстоящем матче у «горожан» также могут возникнуть проблемы, поэтому встреча обещает быть интересной и напряженной. В прошлом матче кубка ФА «Манчестер Сити» обыграл второй состав «Арсенала» (1:0), а в чемпионате оказался сильнее «Вулверхэмптон» (3:0).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
  • «Манчестер Сити» выиграл только пять выездных матчей из последних десяти
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом»

Прогноз

Очень интересный поединок ждет всех поклонников европейского футбола. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом и наверняка добьется положительного результата. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.89 1.29 2.36 1.65 1.87 2.04
1XBET 2.20 1.61
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:46
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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