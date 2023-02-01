«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.02.2023)

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вчера, 22:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по 4.15, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Тоттенхэм» набрал шесть очков в последних пяти турах АПЛ и внутри коллектива не лучшая атмосфера. Команда занимает пятое место с 36 баллами и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на три пункта. «Шпоры» были обязаны сделать выводы после недавного матча с «горожанами» и подойдут более ответственно в этот раз. В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Фулхэм» (1:0), а в кубке ФА разобрался с «Престоном» (3:0).

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», но на данный момент сократить расстояние не удается. Команда Гвардиолы набрала 45 очков и идет второй, отставая на пять пунктов и имея на одну сыгранную игру больше. В предстоящем матче у «горожан» также могут возникнуть проблемы, поэтому встреча обещает быть интересной и напряженной. В прошлом матче кубка ФА «Манчестер Сити» обыграл второй состав «Арсенала» (1:0), а в чемпионате оказался сильнее «Вулверхэмптон» (3:0).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл только пять выездных матчей из последних десяти

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом»

Прогноз

Очень интересный поединок ждет всех поклонников европейского футбола. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом и наверняка добьется положительного результата. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.