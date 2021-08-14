«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2021)

15 августа 2021 года «Тоттенхэм» примет на своем стадионе «Манчестер Сити».
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0 : 0
38’
сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры Бетсити рекомендуют сделать ставку на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на ничейный исход по 4.20, а на победу хозяев поля по 5.50.
Форма команд
«Тоттенхэм» был великолепен в товарищеских поединках. Клуб ни разу не проиграл и показывал яркий уровень игры. Особенно стоит выделить ничейный исход в матче против «Челси» со счетом 2:2 и победу над «Арсеналом» 1:0. «Тоттенхэм» знает, что у него нет права на ошибку. Клуб получил нового тренера, который до этого работал в «Вулверхэмптоне».
«Манчестер Сити» успел проиграть в этом сезоне первый матч за трофей. Клуб уступил «Лестеру» в финале Суперкубка Англии со счетом 0:1. В товарищеских матчах все было прекрасно, команда катком прошлась по своим соперникам и выиграла три поединка из трех. «Манчестер Сити» много забивает, мало пропускает и выглядит настоящим монстром практически во всех матчах.
Информация для ставок
● «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти
● «Тоттенхэм» не проигрывает шесть игр кряду
● «Манчестер Сити» забил десять голов в пяти последних матчах
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на гол с 1 по 15 минуту поединка по коэффициенту 3.30.