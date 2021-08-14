«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2021)

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вчера, 20:25

15 августа 2021 года «Тоттенхэм» примет на своем стадионе «Манчестер Сити».

Ставки букмекеров

Букмекеры Бетсити рекомендуют сделать ставку на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на ничейный исход по 4.20, а на победу хозяев поля по 5.50.

Форма команд

«Тоттенхэм» был великолепен в товарищеских поединках. Клуб ни разу не проиграл и показывал яркий уровень игры. Особенно стоит выделить ничейный исход в матче против «Челси» со счетом 2:2 и победу над «Арсеналом» 1:0. «Тоттенхэм» знает, что у него нет права на ошибку. Клуб получил нового тренера, который до этого работал в «Вулверхэмптоне».

«Манчестер Сити» успел проиграть в этом сезоне первый матч за трофей. Клуб уступил «Лестеру» в финале Суперкубка Англии со счетом 0:1. В товарищеских матчах все было прекрасно, команда катком прошлась по своим соперникам и выиграла три поединка из трех. «Манчестер Сити» много забивает, мало пропускает и выглядит настоящим монстром практически во всех матчах.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти

● «Тоттенхэм» не проигрывает шесть игр кряду

● «Манчестер Сити» забил десять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на гол с 1 по 15 минуту поединка по коэффициенту 3.30.