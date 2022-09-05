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«Тоттенхэм» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

вчера, 13:34
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.48. Ничейный результат котируется по 4.5, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.504.536.86

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Тоттенхэм» неплохо стартовал в чемпионате Англии и после шести туров смог набрать 14 баллов, что позволяет коллективу занимать третье место в АПЛ. Отрыв от лидера составляет всего один балл, поэтому Антонио Конте придется правильно распределить нагрузку на футболистов на два самых важных турнира. В прошлой игре «шпоры» на своем поле одолели «Фулхэм» (2:1), а ранее была зафиксирована ничья с «Вест Хэмом» (1:1).

«Марсель» также выглядит уверенно в чемпионате Франции и после нескольких стартовых туров пропускает ПСЖ вперед только по дополнительным показателям. Команда несколько лет не играла в Лиге Чемпионов, поэтому среди болельщиков появился большой ажиотаж к предстоящим встречам, что делает противостояние интереснее. Два последних матча «Марселя» завершились победами над «Осером» (2:0) и «Клермоном» (1:0).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Марсель» уступил три раза
  • Французский клуб забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
  • В восьми из десяти последних матчей лондонцев не было забито больше трех мячей за игру
  • «Марсель» выиграл четыре последних матча в чемпионате Франции

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный футбол, поэтому от них можно ждать креатива, зрелищного и результативного футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.33 2.20 1.73 1.70 2.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:04
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:33
Победа хозяев !
kph3w4nvkghg
kph3w4nvkghg
вчера в 13:44
Фаворит матча «Тоттенхэм»
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