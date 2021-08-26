«Тоттенхэм» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

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сегодня, 09:42

В рамках плей-офф раунда Лиги конференций «Тоттенхэм» у себя дома примет «Пасуш де Феррейру». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют «Тоттенхэм». Взять его победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече можно взять по коэффициенту 1.74. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 2.11. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.62.

Форма команд

«Тоттенхэм» на старте сезона демонстрирует очень осторожный и прагматичный футбол. Главный тренер делает акцент на обороне собственных ворот, из-за чего страдают атакующие действия. В последних четырех поединках было забито всего три гола, что не может радовать болельщиков. В первом матчей плей-офф квалификации лондонцы отправились в Португалию, где потерпели минимальное поражение (0:1).

Португальский коллектив в свою очередь максимально открыт к атакующим действиям и пытается забивать гол даже в матчах, где все идет не по плану. В рамках чемпионата Португалии сразился с «Эшторилом» и проиграл ему (1:3). Все внимание команды теперь сосредоточено на ответном поединке, где на кону групповой этап Лиги конференций.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних игр с участием португальского клуба завершились результатом «обе забьют — нет»

«Тоттенхэм» забивает минимум один гол в 12 из 13 крайних поединков

Последние четыре игры с участием «Тоттенхэма» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Результат первого матча абсолютно не устраивает английский клуб. На второй поединок, скорее всего, будет выставлен основной состав, который вполне способен обеспечить «шпорам» проход дальше, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Лиги конференций.