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«Труа» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

сегодня, 01:02

В четвертом туре чемпионата Франции пройдет матч «Труа» — «Монако». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.433.751.88
Фонбет 4.20 3.55 1.90
BetBoom 4.56 3.66 1.85

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Труа» идет по коэффициенту 4.24, ничья котируется в 3.80, а победу «Монако» можно сыграть за 1.90. Как видим, гости примеряют на себе статус умеренного фаворита.

Аналитики сервиса также не определились с исходом результативности матча: ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам – 1.92.

Форма команд

Возвращение в Лигу 1 «Труа» не смог отметить положительными результатами. В стартовых турах команда потерпела поражения дома от ПСЖ (1:2) и «Клермона» в гостях (0:2). Дебютные очки в чемпионате хозяева грядущей встречи набрали в прошлом туре, когда им удалось сыграть вничью со «Страсбуром» (1:1) в гостях.

Старт нового сезона для «Монако» сложился провалами на всех фронтах. В квалификации Лиги чемпионов «монегаски» уступили путевку в групповой раунд «Шахтёру». После домашнего поражения (0:1) команда Нико Ковача взяла реванш в Украине (2:1), но пропустила решающий гол в дополнительных таймах и отправилась покорять Лигу Европы.

В чемпионате Франции «Монако» занес себе в пассив поражения от «Лорьяна» (0:1) и «Ланса» (0:2), а также домашнюю ничью в стартовом туре против «Нанта» (1:1).

Информация для ставок

  • «Монако» побеждал «Труа» в 3 прошлых очных встречах
  • В 4 из 5 предыдущих игр между «Труа» и «Монако» выиграла ставка ТБ(2,5)
  • «Труа» пропускал минимум 3 гола в 3 последних дуэлях против «Монако»

Прогноз

Вылет из квалификации Лиги чемпионов должен подстегнуть «Монако» на улучшение результатов в чемпионате Франции. «Монегаски» существенно превосходят в классе «Труа», а в ответной игре против «Шахтёра» команда Нико Ковача уже стала напоминать свой лучший образец прошлого сезона. Предлагаем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Также букмекеры дали прогноз на другой поединок чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.44 1.96 1.94 1.53 2.58
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