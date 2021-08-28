«Труа» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

В четвертом туре чемпионата Франции пройдет матч «Труа» — «Монако». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок.
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завтра, 14:00
Ставки букмекеров
Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Труа» идет по коэффициенту 4.24, ничья котируется в 3.80, а победу «Монако» можно сыграть за 1.90. Как видим, гости примеряют на себе статус умеренного фаворита.
Аналитики сервиса также не определились с исходом результативности матча: ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам – 1.92.
Форма команд
Возвращение в Лигу 1 «Труа» не смог отметить положительными результатами. В стартовых турах команда потерпела поражения дома от ПСЖ (1:2) и «Клермона» в гостях (0:2). Дебютные очки в чемпионате хозяева грядущей встречи набрали в прошлом туре, когда им удалось сыграть вничью со «Страсбуром» (1:1) в гостях.
Старт нового сезона для «Монако» сложился провалами на всех фронтах. В квалификации Лиги чемпионов «монегаски» уступили путевку в групповой раунд «Шахтёру». После домашнего поражения (0:1) команда Нико Ковача взяла реванш в Украине (2:1), но пропустила решающий гол в дополнительных таймах и отправилась покорять Лигу Европы.
В чемпионате Франции «Монако» занес себе в пассив поражения от «Лорьяна» (0:1) и «Ланса» (0:2), а также домашнюю ничью в стартовом туре против «Нанта» (1:1).
Информация для ставок
- «Монако» побеждал «Труа» в 3 прошлых очных встречах
- В 4 из 5 предыдущих игр между «Труа» и «Монако» выиграла ставка ТБ(2,5)
- «Труа» пропускал минимум 3 гола в 3 последних дуэлях против «Монако»
Прогноз
Вылет из квалификации Лиги чемпионов должен подстегнуть «Монако» на улучшение результатов в чемпионате Франции. «Монегаски» существенно превосходят в классе «Труа», а в ответной игре против «Шахтёра» команда Нико Ковача уже стала напоминать свой лучший образец прошлого сезона. Предлагаем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.
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