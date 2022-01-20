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«Йени Малатияспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (22.01.2022)

вчера, 10:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этой встрече являются гости. Загрузить на победу «Бешикташа» можно по коэффициенту 1.8. Победа «Йени Малатияспора»» оценивается по коэффициенту 4.15, а в случае захода ничейного результата игроков порадует коэффициент 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 4.70 3.85 1.72
Мелбет 4.50 4.14 1.78

Букмекеры дают разные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.67, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.18. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Йени Малатияспор» подходит к игре с действующим чемпионом Турции не в лучшей форме. Команда проиграла уже несколько матчей кряду, в том числе дома «Гезтепе» (0:2) и на выезде «Трабзонспору» (0:1). Клуб занимает последнее место в турнирной таблице и имеет призрачные шансы на спасение.

«Бешикташ» не сдается и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. Команда достойно вышла из полосы неудач, которая была осенью, тому подтверждением является беспроигрышная серия. В последних двух матчах команда переиграла «Фатих Карагюмрюк» и «Газиантеп» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Йени Малатияспор» проиграл четыре игры подряд
  • Беспроигрышная серия «Бешикташа» составляет пять матчей
  • «Бешикташ» выиграл четыре минувших очных поединка
  • «Йени Малатияспор» пропускает дома минимум два гола в четырех последних встречах

Прогноз

В этом поединке явным преимуществом будет владеть гостевой коллектив. Он не может себе позволить терять очки с явным аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу «Трабзонспора» с форой по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.23 1.74
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Все комментарии
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ymbvbjtx6vx7
вчера в 11:54
Тотал больше 2.5 сыграет.
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26nkxagb9pf6
вчера в 10:54
Футбольный клуб «Бешикташ» одержит победу.
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вчера в 10:53
Футбольный клуб «Бешикташ» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 10:52
Победа команды "Бешикташ" в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:44
«Бешикташ» не победит.
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