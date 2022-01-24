«Флинт Таун Юнайтед» – «Коннас Куэй». Прогноз на матч валлийской Премьер-лиги (25.01.2022)

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вчера, 14:13

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы так и не определились с фаворитом встречи, выставив близкие по значению коэффициенты. Взять победу «Флинт Таун Юнайтед» можно по коэффициенту 3.11 в букмекерской конторе Фонбет. Если победу добудет «Коннас Куэй», то залетит коэффициент 2.14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Флинт Таун Юнайтед» за чемпионство уже не борется, но не оставляет надежды завоевать серебряные медали чемпионата. Команда всего на один балл отстает от идущего на заветной строчке «Ньютауна», а также на пять очков опережает своего нынешнего соперника. В последнем туре клуб оказался сильнее «Барри Тауна» обыграв его на выезде с минимальным счетом (1:0).

«Коннас Куэй» в минувшем туре побывал в гостях у «Коннас Куэйа» и проиграл со счетом (1:3). Ранее коллектив стабильно набирал очки благодаря победам над «Хаверфордуэст» и «Аберистуит Таун» с одинаковым счетом (1:0), а также нулевой ничьей с «Кардифф МЮ ».

Информация для ставок

«Флинт Таун Юнайтед» выиграл два из шести последних поединков

«Коннас Куэй» проиграл на выезде лишь раз в последних девяти играх

«Коннас Куэй» одержал победу во всех пяти минувших очных встречах

Три последних домашних матча «Флинт Таун Юнайтед» завершал результатом ТБ 3.5

Прогноз

В этой встрече мы увидим очень осторожный футбол, ведь ни одной из команд нельзя терять очки. Вероятно, что основной акцент будет сделан на защите собственных ворот и много голов мы здесь не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.