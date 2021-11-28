«Уфа» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (29.11.2021)

1638115487

28 ноября 2021, 19:04

Интересную встречу двух команд с разными турнирными задачами подарит нам 16 тур чемпионата России. «Уфа» ждет в гости «Спартак». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Уфы» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Форма команд

«Спартак» несколько дней назад порадовал своих болельщиков еще одной победой над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы и вернул себе шансы на выход в плей-офф. В РПЛ коллектив не может найти свою игру и занимает только десятое место с 19 очками. Клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд, и это не устраивает руководство, а тренерское кресло под Руем Виторией изрядно шатается. В последних двух поединках чемпионата России завершились поражением от «Краснодара» (1:2) и ничьей с «Локомотивом» (1:1).

«Уфа» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате, но большую часть из них сводит к ничейному результату. Такой недобор очков приводит к текущему 12 месту команды и всего 15 очкам в копилке турнирной таблицы. Матч с мотивированным «Спартаком» обещает быть очень сложным и в случае победы, «Уфа» будет отставать всего на один балл. В прошлой игре «Уфа» сыграла вничью с «Ростовом» (2:2), а ранее разошлась миром с «Арсеналом» из Тулы (0:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Уфа» выиграла три из десяти матчей за последнее время на своем поле

«Спартак» выиграл у «Уфы» всего один поединок из пяти последних встреч

Шесть из семи последних поединков «Спартака» и «Уфы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» отдал много сил в Лиге Европы и к предстоящему матчу не будет выглядеть свежим. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78. Вероятнее всего, в этом поединке команды не порадуют болельщиков большим количеством голов.