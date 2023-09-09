Украина — Англия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (09.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение номинальным гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.38. Поверить в успех Украины можно по 9.5 Ничейный результат котируется цифрой 4.8.
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сегодня, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо выше и достигает 2.07.
Форма команд
Сборная Украины смогла в трех матчах набрать шесть очков, но шансы выйти даже со второго места все еще невелики, учитывая присутствие в группе команды Италии. Тем не менее, подопечные Реброва постараются приложить максимум усилий, чтобы добить хоть каких-то очков в предстоящей встрече. В прошлом туре Украина минимально обыграла Мальту, а ранее добыла волевую победу в игре с Северной Македонией (2:3).
Сборная Англии идеально проводит этот отбор и добилась максимального результата за первые четыре тура. Коллектив уже обыграл по одному раз главных конкурентов и практически ни у кого не остается сомнений в победе в этой группе. В случае успеха в игре с Украиной, команда еще больше укрепит свое лидерство. Два последних матча Англии завершились разгромами Северной Македонии (7:0) и Мальты (4:0).
Информация для ставок
- Сборная Англии выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей сборной Украины закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Англия выиграла три из пяти последних матчей у Украины при двух ничьих
- Шесть из девяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.