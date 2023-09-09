Украина — Англия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (09.09.2023)

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сегодня, 07:19

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение номинальным гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.38. Поверить в успех Украины можно по 9.5 Ничейный результат котируется цифрой 4.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо выше и достигает 2.07.

Форма команд

Сборная Украины смогла в трех матчах набрать шесть очков, но шансы выйти даже со второго места все еще невелики, учитывая присутствие в группе команды Италии. Тем не менее, подопечные Реброва постараются приложить максимум усилий, чтобы добить хоть каких-то очков в предстоящей встрече. В прошлом туре Украина минимально обыграла Мальту, а ранее добыла волевую победу в игре с Северной Македонией (2:3).

Сборная Англии идеально проводит этот отбор и добилась максимального результата за первые четыре тура. Коллектив уже обыграл по одному раз главных конкурентов и практически ни у кого не остается сомнений в победе в этой группе. В случае успеха в игре с Украиной, команда еще больше укрепит свое лидерство. Два последних матча Англии завершились разгромами Северной Македонии (7:0) и Мальты (4:0).

Информация для ставок

Сборная Англии выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей сборной Украины закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия выиграла три из пяти последних матчей у Украины при двух ничьих

Шесть из девяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.